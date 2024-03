Jujutsu Kaisen: perché la terza stagione rappresenterà il momento spartiacque dell'anime

Il secondo ciclo di episodi di Jujutsu Kaisen non solo ha portato i linguaggi del manga di Gege Akutami verso la loro sublimazione, ma ha anche esteso il confine di ciò che è rappresentabile attraverso il medium animato. Fattori, questi, su cui la terza stagione dell'anime articolerà tutti i suoi discorsi: sia narrativi, che grammaticali.

Uno dei motivi che rassicura i lettori sulla capacità degli animatori di MAPPA di tradurre in immagini le soluzioni del manga, senza per questo “tradirne” lo spessore drammatico né l'imprevedibilità di fondo, lo ritroviamo nella fedeltà precedentemente esibita dall'anime nei confronti nelle strategie espressive del mangaka. Se c'è infatti un elemento dell'opera di Gege Akutami che gli episodi di questo secondo ciclo narrativo di Jujutsu Kaisen hanno interpretato con grande precisione, portandolo a maturazione, è proprio la democratizzazione della violenza su cui l'autore ha storicamente fondato le logiche (estetiche, tematiche, narrative) della propria opera. Agli occhi del mangaka la morte non discrimina, e può accadere in ogni scenario e ad ogni personaggio, “buono” o malvagio che sia, a patto che il richiamo mortifero sia narrativamente motivato e credibile. Un'attitudine, questa, che se riproposta già nel prossimo ciclo produttivo, promette di portare il racconto animato verso territori ancora più radicali e incerti.

Proprio l'evento conclusivo della seconda stagione pone in essere la traccia tanto narrativa quanto estetica del ciclo di episodi a venire. Se per noi la morte di Mahito trova la sua dimensione ideale in Jujutsu Kaisen 2, per come veicola il senso di disturbo di cui è innervata la fisicità cadaverica del villain, è da questo evento che prendono piede tutte le traiettorie destinate a dominare la fase conclusiva del manga. In tal senso l'assorbimento dell'antagonista da parte di Kenjaku consente alla maledizione di utilizzare la tecnica della trasfigurazione per tranciare un sigillo atavico, che porterà sempre più cittadini ad entrare in relazione con la natura malefica dei demoni e degli stessi stregoni.

Grazie a questo espediente, lo pseudo-Geto mette in moto un fenomeno nazionale di “contaminazione maledetta” che da un lato risveglia alcune tecniche malefiche in coloro che sono entrati precedentemente in contatto con oggetti maledetti, e dall'altro porta un numero elevato di manufatti ad acquisire la coscienza di stregoni del passato, portando così alla moltiplicazione sia di esseri demoniaci che di sciamani, ognuno dei quali sarà costretto ad agire - o se vogliamo, a morire - all'interno del Culling Game: un vero e proprio gioco al massacro, da cui passeranno i destini collettivi del Giappone, e degli stessi protagonisti.

E come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutti i personaggi di Jujutsu Kaisen sconfitti da Sukuna durante il Culling Game, la posta in palio nel manga – e nella traduzione animata che ne ripercorrerà gli intrecci – si alza drammaticamente, portando i linguaggi di Gege Akutami a trovare qui la loro sublimazione definitiva: anche perché la saga in questione non solo è la più estesa dell'intero corso produttivo dell'opera, ma canalizza nel suo grembo tutte le istanze precedentemente anticipate dalla narrazione, fino ad astrarle dallo stato “embrionale” in cui si trovavano.

È qui che lo scontro tra esseri maledetti e umani entra nella sua dimensione finale, ed è sempre negli intrecci primari dell'arco che i protagonisti sono costretti ad entrare in relazione con le nefandezze del mondo in cui versano, fino a bruciare le tappe dei loro processi di maturazione, in faccia ad un pericolo che appare diabolicamente insormontabile. E per quanto non si sappia ancora con precisione il materiale che MAPPA desidererà già adattare in questo nuovo ciclo di episodi, è chiaro che la terza stagione di Jujutsu Kaisen avrà l'occasione di esaltare ulteriormente le soluzioni qui offerte dall'autore, e di veicolare, grazie alla sinestesia dei linguaggi audiovisivi, un ritratto ancora più violento e viscerale di eventi destinati a stregare la mente degli spettatori.

