Jujutsu Kaisen: un perfetto cosplay di Maki Zenin nelle foto di Kleiner Pixel

Gli stregoni di Jujutsu Kaisen usano svariate tecniche maledette uniche. C'è chi potenzia i propri attacchi, chi sfrutta evocazioni e chi attiva capacità particolari. E poi c'è lei, Maki Zenin, un personaggio che è stato ritenuto spesso la feccia della famiglia Zenin per non essere in grado di vedere le maledizioni o usare le varie tecniche.

Eppure, nonostante questa sua debolezza, Maki è uno dei studenti più forti di Jujutsu Kaisen. Pur non essendo in grado di usare le tecniche della sua famiglia e di non vedere le maledizioni se non con l'ausilio di speciali lenti, è dotata di una forza fisica straordinaria, unita a una costanza d'allenamento che l'hanno resa una guerriera temibile, come hanno imparato a proprie spese gli studenti della divisione di Kyoto.

La nuova Maki Zenin degli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen ha ulteriormente incrementato la propria potenza, ma rimaniamo a una delle prime versioni disegnate da Gege Akutami nel manga. Divisa scura e indossata perfettamente, occhiali, capelli verdi avvolti in un codino e il suo strumento maledetto tra le mani: ecco un cosplay di Maki Zenin eccelso realizzato da Kleiner Pixel e che potete osservare nelle foto in basso, che hanno raccolto migliaia di like. Affrontarla potrebbe costare molto caro.