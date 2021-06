Jujutsu Kaisen: un perfetto Suguru Geto nell'inquietante cosplay di Zumiii

In breve tempo la serie Jujutsu Kaisen è diventata una delle più seguite nel vasto panorama attuale di manga e anime, soprattutto grazie alla prima stagione curata dallo studio MAPPA che ha incrementato in maniera esponenziale le vendite dell'opera, diventata popolare anche per la caratterizzazione dei personaggi, alcuni diventati già iconici.

Oltre naturalmente all'apprezzato Satoru Gojo, Stregone estremamente potente, e al protagonista Yuji Itadori, l'antagonista Suguru Geto, una volta compagno proprio di Gojo nell'Istituto di Arti Occulte, ha saputo catturare l'attenzione dei lettori e degli spettatori, per quanto nell'anime non abbia ancora agito direttamente.

Fattore che ha alimentato la popolarità di Geto è indubbiamente il velo di mistero che aleggia attorno al personaggio, il quale è stato immortalato da un appassionato della serie in un inquietante, e piuttosto fedele cosplay. Come potete infatti vedere dalle immagini riportate nel post in calce, l'utente @zumiii_zhr ha saputo ricreare una delle scene più disturbanti dell'opera, quando Geto stesso rivela che i punti sulla sua fronte servono per tenere sotto controllo il suo cervello.

Ricordiamo che il film di Jujutsu Kaisen 0 uscirà in un giorno molto speciale per la serie, e vi lasciamo alle parole di Gege Akutami riguardo la lunga pausa del manga, che durerà almeno un mese.