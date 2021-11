Jujutsu Kaisen: tutta la perfidia di Toji Fushiguro in questo cosplay dark

Ci sono molti personaggi di Jujutsu Kaisen che sono stati visti nella prima stagione dell'anime e che hanno certamente conquistato il pubblico. Si può parlare dell'invincibile Satoru Gojo, della magnetica Nobara Kugisaki così come di tutti coloro che si sono messi in mostra nei primi archi narrativi. Ma c'è chi è rimasto fuori dai giochi per ora.

Ci sono inevitabilmente tanti figuri forti e non che arriveranno nel corso delle future stagioni. Chi legge il manga di Jujutsu Kaisen sa già però della presenza di un certo individuo, speciale e letale che ha scandito tempi e modi di una delle saghe più importanti dell'opera. Il personaggio in questione è Toji Zenin, padre di Megumi e che per questo ha assunto il nome di Toji Fushiguro, un cacciatore letale e membro di quel clan nobiliare di cui fanno parte anche Maki e Mai.

La sua forza è strepitosa e, senza andare troppo nei dettagli, è uno degli individui più forti del mondo di Jujutsu Kaisen. La sua spietatezza ed efferatezza sono state mostrate in più momenti, con certe tavole disegnate da Gege Akutami che ben esprimono il suo carattere. E proprio una di queste è stata presa come base da Ponpon per realizzare un cosplay di Toji Fushiguro fantastico e che riproduce tutta la brutalità dell'uomo.

Intanto il manga di Jujutsu Kaisen è giunto al capitolo 165, pubblicato domenica 14 novembre su MangaPlus.