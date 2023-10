Jujutsu Kaisen: tutti i personaggi morti nella prima stagione e nel capitolo 0

Jujutsu Kaisen vede morire tantissimi personaggi e può essere difficile ricordarli tutti. Ecco allora tutti coloro che sono morti nel prequel Jujutsu Kaisen 0 e nella prima stagione dell'adattamento anime. Ovviamente, attenzione agli spoiler! Se non avete visto il prequel o tutta la prima stagione dell'anime non proseguite.

Rika Orimoto era la migliore amica di Yuta Okkotsu. Entrambi orfani, i due condividevano un legame speciale e suggellavano la promessa di sposarsi in futuro con un anello. Erano abbastanza felici l'uno con l'altro finché Rika non morì investita da un camion e si manifestò come uno spirito maledetto. Quando Yuta si unì alla società del jujutsu, scoprì di essere stato accidentalmente responsabile di aver intrappolato l'anima di Rika in una maledizione e con successo la liberò.

Suguru Geto credeva che tutti gli stregoni fossero naturalmente superiori agli umani e decise di creare un mondo libero da maledizioni uccidendo ogni essere umano. Tuttavia, non aveva previsto di essere sconfitto da Yuta Okkotsu. Il colpo finale che l'ha poi ucciso venne sferrato da Gojo, il suo caro amico d'infanzia.

Nel primo episodio della prima stagione, Wasuke Itadori era l'unico membro sopravvissuto della famiglia di Yuji, presentato agli spettatori come un uomo molto testardo ma che amava profondamente suo nipote. Wasuke è morto in un letto d'ospedale e le sue ultime parole a Yuji furono: "Sei un ragazzo forte. Quindi aiuta gli altri".

Nagi Yoshino era la madre affettuosa, anche se un po' irresponsabile, di Junpei. Era una donna gentile e amichevole che si prendeva profondamente cura di suo figlio e invitò immediatamente Yuji. All'insaputa di Junpei, Mahito aveva piantato una delle dita di Sukuna nella sua casa, attirando l'attenzione di una potente maledizione che ha ucciso Nagi dopo aver scoperto il dito.

Mahito manipolò l'anima di Junpei Yoshino per accelerare la manifestazione di una tecnica maledetta e incoraggiò Junpei a usare il suo nuovo potere per attaccare i suoi precedenti bulli. Tuttavia, Mahito trasformò Junpei in una creatura disumana proprio avanti agli occhi di Yuji e la sua anima cede, morendo poco dopo.

Eso e Kechizu erano uteri maledetti che furono uccisi da Itadori e Nobara Kugisaki in una battaglia che sarebbe costata loro la vita se avessero perso. La loro morte ha comunque scioccato profondamente Yuji.