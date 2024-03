Jujutsu Kaisen: tutti i personaggi sconfitti da Sukuna durante il Culling Game

Le premesse affinché il Culling Game si presentasse come un gioco al massacro erano già state confermate dagli eventi iniziali della saga: ma l'entrata in azione di Sukuna ha portato l'arco in una dimensione ancora più sanguinaria. Al punto che molti degli stregoni più formidabili di Jujutsu Kaisen si sono dovuti arrendere alle invettive della maledizione.

Ad uno sguardo retrospettivo, le traiettorie verso cui si è diretta la saga corrente non mostrano incongruenze né sorprese di alcun tipo, soprattutto se le leghiamo ai linguaggi su cui lo stesso mangaka ha costruito le grammatiche della sua opera sin dai primi cicli di capitoli. Come abbiamo già visto nell'articolo in cui ripercorriamo le tre morti più brutali viste in Jujutsu Kaisen 2, ciò che rende incisive – e per adesso, coerenti – molte delle strategie estetiche delineate da Gege Akutami, è da individuare nella radicalità con cui l'autore persegue una democratizzazione della violenza. Nell'opera – come nella realtà – la morte non discrimina, e anche il personaggio dai valori più edificanti e positivi può andare incontro ad una fine drammatica, proprio perché ad un livello semantico ed esistenziale è posizionato sullo stesso piano del villain.

In Jujutsu Kaisen la possibilità che gli “eroi” siano immuni al richiamo della morte è nulla, equiparabile addirittura ad una fantasia, dal momento che il mondo in cui sono calati, contraddistinto da una sequela infinita di maledizioni diaboliche che si generano dall'animo degli stessi uomini, è endemicamente corrotto dal suo interno. E per poter disinnescarne le derive più nefaste, occorre che i protagonisti si calino in situazioni non solo pericolose per la loro incolumità, ma che richiedono la proliferazione di alcuni gesti sacrificali, che illuminino così la via di coloro che proseguiranno sul cammino della stregoneria futura. Come successo anche al primo (e più importante) stregone di cui Sukuna ha neutralizzato l'esistenza sin dall'inizio del “gioco”: ovvero a Gojo.

L'uccisione del leggendario sciamano si è caricata sin da subito di una valenza profondamente simbolica: non tanto perché, dal punto di vista di Sukuna, ha richiesto il sacrificio dell'elemento stesso su cui l'essere demoniaco ha fondato il suo piano – cioè dello shikigami principale di Fushiguro, anche se lo spirito potrebbe ritornare, come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo cosa è successo a Mahoraga in Jujutsu Kaisen – ma per come ha segnato un momento spartiacque nella storia del manga, soprattutto agli occhi dei giovani stregoni.

Uno dei motivi per cui il personaggio di Gojo non deve ritornare in Jujutsu Kaisen è da ricondurre proprio alle conseguenze che la sua dipartita ha esercitato sui cammini dei suoi allievi, ormai costretti a farsi carico della “responsabilità” lasciatagli dal mentore di distruggere Sukuna, e di bruciare così le tappe dei propri processi di maturazione. Ma Gege Akutami, per quanto abbia posto grande enfasi su questa soluzione, ha configurato la maledizione non tanto come il veicolo della crescita degli eroi, quanto nelle vesti di “ostacolo ultimo”, di bastione tra la vita e la morte. E solo chi riuscirà a non soccombere al suo richiamo infernale, potrà infine individuare la strada verso l'evoluzione.

Uno dopo l'altro, allora, personaggi come Higuruma, Angel, Kashimo e Ishigori non hanno potuto opporsi all'avanzata imperterrita del Re delle maledizioni, proprio perché, agli occhi di Akutami, il loro percorso non presagiva alcuna maturazione. E se anche stregoni come Itadori, Yuta e la stessa Maki (e aggiungiamo anche Megumi) sono andati incontro ad una inesorabile e deflagrante sconfitta, non è un caso che l'autore abbia concesso ai protagonisti una possibilità di riscatto, dal momento che loro tre/quattro sono le uniche figure che potranno essere oggetto di questa “trasformazione”. Anche se le strategie di democratizzazione della violenza e della morte viste fino ad ora, dovrebbero già di per sé rendere meno certo ciò che in buona parte degli altri shōnen odierni è considerato un dogma: ovvero il trionfo sul male.

