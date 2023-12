Jujutsu Kaisen, QUEL personaggio amatissimo dal pubblico muore nel capitolo 246?

Stringendo un’alleanza con Higuruma, stregone dalle interessanti capacità incontrato durante il Culling Game, Yuji sta tentando il tutto per tutto per salvare Megumi dal controllo di Sukuna. Il Re Demone non si fa però scrupoli di alcuni tipo, e, come anticipato dagli spoiler del capitolo 246 di Jujutsu Kaisen è pronto a mietere altre vittime.

Nel riassunto completo del capitolo 246 che arriverà sulla piattaforma MangaPlus domenica 24 dicembre 2023, abbiamo già visto le terrificanti conseguenze del fallimento del piano di Higuruma, e di come questi, pur avendo portato Sukuna nel suo dominio, non sia riuscito a privarlo della sua tecnica maledetta. L’ingresso in campo di Choso, Ino e Kusakabe pone inizialmente in vantaggio i protagonisti, ma la ferocia di Sukuna finisce per sorprenderli, e Choso viene gravemente ferito.

Lanciandosi all’attacco con uno dei suoi attacchi di sangue, Choso viene infatti facilmente aggirato da Sukuna che lo trafigge con due delle sue braccia, trapassandogli il torace. Yuji è sconvolto da quanto ha appena visto; dopotutto Choso gli è stato vicino dopo i devastanti eventi dell’incidente di Shibuya. Akutami ha preferito spostare la scena e continuare a raffigurare lo scontro tra Sukuna e gli altri stregoni, lasciando quindi i lettori senza una vera risposta sulle condizioni di Choso.

La morte di un personaggio, ancora una volta, molto vicino al protagonista potrebbe causare un’ulteriore evoluzione dello stesso Yuji, ormai perseguitato dalle tragedie, e portarlo a scatenare una rabbia e violenza tale da riuscire a tenere testa a Sukuna e salvare il povero Megumi.

Ricordiamo infine che Akutami ha condiviso un simpatico aneddoto riguardo ONE PIECE, e che il capitolo 247 di Jujutsu Kaisen uscirà a gennaio 2024.