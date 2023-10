Jujutsu Kaisen: QUEL personaggio era destinato a morire?

Nel corso del manga di Gege Akutami, ci sono stati diversi scontri. Alcuni di questi hanno coinvolto il protagonista Yuji Itadori, mentre altri hanno fatto brillare tutto il resto del cast di coprotagonisti. Ci si è chiesti per tanto tempo chi fosse il più forte tra Gojo e Sukuna. Ebbene, Jujutsu Kaisen ha dato una risposta chiara e netta.

Satoru Gojo è morto e l'ha fatto dopo un eccezionale scontro con Ryomen Sukuna, il re delle maledizioni. La morte dello stregone contemporaneo più forte era tutt'altro che scontata, considerato quanto è stato raccontato nel corso della serie. I sei occhi e la tecnica dell'infinito erano due armi potenti e non si conoscevano appieno le capacità dello stregone caduto. Ma Gojo doveva per forza morire? Probabilmente sì.

C'è un motivo in particolare per cui il destino di Gojo era segnato. Fin dall'inizio del manga, l'autore non ha mai visto di buon occhio lo stregone dai capelli bianchi. Non è un caso se l'ha tenuto, la maggior parte delle volte, fuori dall'azione. Soltanto quando era davvero necessario l'ha lanciato in combattimento, per poi toglierlo dalla trama per diversi anni. Il suo ritorno è stato accolto con giubilo, ma è durato solo pochi mesi, il tempo di farlo scontrare con Sukuna per toglierlo definitivamente di mezzo.

Questo si ricollega un altro motivo: Satoru Gojo è troppo forte. Gege Akutami ha ritenuto lo stregone di questo clan fin troppo potente per essere gestito a dovere. Da solo, avrebbe potuto eliminare tutti gli avversari nel Girone Mietitore senza battere ciglio, rendendolo pressoché inutile. Una presenza fin troppo ingombrante e che poteva essere sfruttata soltanto contro gruppi di personaggi davvero forti o con i mostri sacri di Jujutsu Kaisen.

Nonostante sia ancora uno dei personaggi più amati della serie, Gege Akutami non si è fatto scrupoli a eliminarlo. Questo per certificare che ora, al manga, il personaggio non serve più.