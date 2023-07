Jujutsu Kaisen: un personaggio della serie sarà presente in Barbie!

Se già precedentemente il nuovo film di Barbie, che ha fatto proprio oggi il suo debutto nelle sale cinematografiche, poteva vantare di un cast strabiliante, adesso si aggiungono alla lista nuove star provenienti dal mondo degli anime! Sono tantissimi i nomi che spiccano fra i doppiatori.

Non è la prima collaborazione anime che viene fatta con questo cult: infatti, un fan ha creato un possibile crossover fra Evangelion e Barbie con un poster eccezionale. Ma adesso è tutto reale, l'universo nipponico incontra quello cinematografico.

Fra i doppiatori di punta che spiccano per Barbie ci sono le star di serie come Vinlan Saga e l'Attacco dei Giganti, ma ciò che stupisce vedere di più è proprio Jujutsu Kaisen, in particolare uno dei suoi personaggi: l'antagonista della serie Sukuna interpreterà proprio Ken! Junichi Suwabe è stato incaricato di dare la voce a Kingsley Ben-Adir in questa nuova opera.

A doppiare Margot Robbie sarà l'attrice Mitsuki Takahata, mentre a dar vita al Ken di Ryan Goslin sarà il veterano Shunsuke Takeuchi. Haikyuu!!, Servamp, My Hero Academia - Il Film, Vinland Saga e tante altre serie hanno lavorato con questo doppiatore acclamato in tutto il Giappone.

Spiccano i nomi di altre star, come Romi Park (Hange in Attack on Titan), Daisuke Ono (Jotaro in Le Bizzarre Avventure di JoJo), Ryotaro Okiayu (Byakuya in Bleach) e Hiro Shimono (Zenitsu in Demon Slayer), al momento sconosciuto gli attori a cui daranno la voce.

Non è la prima volta che ritroviamo il nome di Demon Slayer accostato al nome della famosa bambola, Nezuko è diventata una Barbie nel nuovo merch giapponese dell'anime ed è più bella che mai.