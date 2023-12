Jujutsu Kaisen: QUEL personaggio viene messo sotto processo nel nuovo capitolo

Il manga di Jujutsu Kaisen si sta dirigendo verso una serie di combattimenti fondamentali per la storia: ora, il capitolo 244 ha svelato un'importante colpo di scena per la saga. Attenzione però: in questa notizia sono presenti degli spoiler sul futuro di Jujutsu Kaisen.

La battaglia contro Sukuna sta entrando sempre più nel vivo e i protagonisti stanno ricorrendo a tutti i mezzi necessari per sconfiggere il nemico. Nell'ultimo capitolo del manga di Jujutsu Kaisen, è stato avviato il piano per mettere Sukuna sotto processo attraverso la tecnica di Hiromi Higuruma.

Hiromi Higuruma è uno stregone che possiede l'abilità di confiscare le tecniche maledette degli avversari. Apparso come antagonista principale nel Culling Game Arc, ha deciso di collaborare con Yuji Itadori, dopo aver compreso che il ragazzo è logorato dal senso di colpa per aver permesso a Sukuna di uccidere centinaia di esseri umani durante l'arco dell'incidente di Shibuya in Jujutsu Kaisen.

Attualmente, il piano di Yuji è quello di essere ricondotto a processo, come durante il Culling Game, ma questa volta coinvolgendo anche Sukuna. In questo modo, Higuruma potrebbe condannare lo stregone malvagio a morte, confiscandogli la tecnica maledetta e provando a eliminarlo una volta per tutte. Tuttavia, Sukuna non sembra essere affatto intimorito dal processo, lasciando intendere che ha ancora diversi assi nella manica da sfruttare.

Attualmente, l'anime di Jujutsu Kaisen si sta dirigendo verso l'epilogo dell'incidente di Shibuya. Se volete mettervi in pari, Jujutsu Kaisen 2 è disponibile su Crunchyroll anche in italiano, permettendovi di gustarvi nel migliore dei modi uno dei migliori anime del momento.