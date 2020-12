Jujutsu Kaisen: un piccolo dettaglio dell'episodio 13 vi spezzerà il cuore

Jujutsu Kaisen è la serie del momento. L'adattamento televisivo del manga di Gege Akutami sta riscuotendo un successo straordinario, forte di un comparto tecnico superbo e di animazioni al limite del dinamismo. Ma a fare la differenza sono proprio i dettagli che Studio MAPPA sta dedicando all'opera, l'ultimo dei quali nell'episodio 13.

L'amicizia tra Yuji e Junpei è stata brutalmente distrutta da Mahito che, dopo aver sfruttato ai suoi scopi il povero ragazzo, non ha esitato a ucciderlo davanti al protagonista. Da quel momento si è susseguita una battaglia dal cardiopalma che ha entusiasmato migliaia di appassionati. La crescita di Jujutsi Kaisen pare superiore, a paragone in termini di numeri, a Demon Slayer e i presupposti per un sorpasso ci sono tutti.

L'anime ha di certo spinto in maniera ingente le vendite del manga e il successo del gioiellino di Gege Akutami pare destinato ad aumentare in tutto il mondo. MAPPA sta curando i particolari, nonostante i dubbi sulla produzione de L'Attacco dei Giganti 4, come dimostra l'ultimo episodio. Con la 13esima puntata, infatti, si è chiusa la battaglia contro Mahito e lo studio ha voluto omaggiare il momento aggiungendo un dettaglio all'interno della opening. Yuji, come potete notare voi stessi dallo screen allegato in calce alla notizia, viene intravisto con le lacrime a causa della perdita dell'amico.

Un dettaglio che ha emozionato i fan dell'anime e che, allo stesso tempo, ribadisce un'attenzione maniacale per i particolari di una produzione finora davvero straordinaria. E voi, invece, cosa ne pensate dell'episodio 13? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.