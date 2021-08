Jujutsu Kaisen, Planet annuncia la Fashion Variant: un numero per veri collezionisti

Jujutsu Kaisen è senza alcun dubbio uno dei titoli più promettenti ed attualmente più in voga della rivista Weekly Shonen Jump. Grazie ad una narrazione entusiasmante e ad epici combattimenti, Gege Akutami è riuscito a fare del suo gioiellino un fenomeno globale.

Merito di questo successo è anche dell'adattamento anime a cura di Studio MAPPA che ha curato nei minimi particolari ogni scontro con un comparto tecnico davvero straordinario. Nemmeno Planet Manga si è lasciata scappare quest'occasione e ormai due anni fa ha portato in Italia il manga di Jujutsu Kaisen. Sembra però che la serie stia dando parecchie soddisfazioni all'editore che, per celebrare la Capsule Collection di Uniqlo in collaborazione col manga, ha presentato una variant cover per collezionisti disponibile a partire dal 4 agosto solo su Panini.it e per un massimo di una copia acquistabile a persona.

Il comunicato stampo condiviso da Planet spiega nei dettagli questo numero speciale: "Combattimenti, entità malefiche e stregoneria: direttamente dalle pagine di Weekly Shonen Jump, Jujutsu Kaisen è il manga dark action del momento, scritto e disegnato da Gege Akutami, che ha conquistato migliaia di lettori in tutto il mondo sbarcando anche nel mondo della moda, grazie alla Capsule Collection realizzata con il brand giapponese Uniqlo, che – nelle scorse settimane – è immediatamente andata a ruba. Per celebrare questa collaborazione, Planet Manga propone una imperdibile fashion variant cover ad effetto metal del numero 1, il cui soggetto sarà proprio lo stesso riprodotto su una delle t-shirt della capsule Uniqlo dedicata al manga."

E voi, invece, acquisterete questa edizione speciale con la cover metallizzata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.