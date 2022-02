Jujutsu Kaisen e Pokémon si uniscono in queste statuette di JMS Studios

La popolarità raggiunta da Jujutsu Kaisen non era di certo prevista prima che Studio MAPPA mandasse in onda sui canali nipponici e sui servizi streaming di tutto il mondo i vari episodi. Però fin da subito ci fu affinità tra i personaggi creati da Gege Akutami e il pubblico. Un personaggio in particolare catturò l'attenzione.

Satoru Gojo è il personaggio più forte di Jujutsu Kaisen. Lo stregone che fa da insegnante al trio di protagonisti si è distinto particolarmente e ha conquistato parte del pubblico femminile, ma ha anche estimatori maschi. Ormai di prodotti su di lui ce ne sono a bizzeffe, come statuette dal costo di centinaia di euro oppure gli occhiali di Gojo per somigliare a lui.

Forse non sapevate però che JMS Studio ha dato vita anche a una particolare creazione che unisce Jujutsu Kaisen e Pokémon. Alcune fan art in rete hanno infatti trasposto lo stregone in Pikachu, il topolino giallo elettrico che ha aiutato il brand di mostriciattoli tascabili a fare una fortuna. Pikachu diventa così Gojo con tuta nera, benda e capelli bianchi, ma il pokémon si trasforma anche in un presuntuoso Sukuna, seduto sul proprio trono.

E il terzo arrivo sarà sicuramente uno Yuji versione Pikachu, come si vede dalla terza statuetta nera visibile nell'immagine in basso.