Jujutsu Kaisen: la popolarità di Yuji, l'importanza di Nobara e la debolezza del prof Gojo

Jujutsu Kaisen è stato protagonista al Crunchyroll Expo con l'annuncio ufficiale della Stagione 2, in uscita nel 2023. Ora che la seconda parte della serie anime ha una finestra di rilascio ufficiale, i doppiatori originali di Yuji Itadori, Nobara Kugisaki e Satoru Gojo sono tornati a parlare dei rispettivi protagonisti.

Nel panel che si è svolto al Crunchyroll Expo 2022 è stato annunciato che Jujutsu Kaisen 0 arriverà sulla piattaforma streaming Crunchyroll. Oltre a questa grande notizia, è stato poi rivelato che la seconda stagione anime debutterà nel corso del nuovo anno. Al centro degli eventi del prossimo appuntamento con l'anime di Studio MAPPA ci saranno nuovamente gli studenti dell'Istituto di Arti Oscure di Tokyo e il loro strambo, ma potentissimo insegnante: Yuji, Nobara e Gojo sensei.

Questo trio di protagonisti, nelle voci dei loro rispettivi doppiatori, è stato intervistato nel corso della manifestazione targata Crunchyroll. Il primo a parlare è stato Adam McArthur, il doppiatore di Yuji. A suo modo di vedere, se il protagonista dell'opera è così tanto amato dal pubblico è perché lui non agisce per se stesso, o per diventare il più forte, ma per proteggere gli innocenti e le persone a lui care.

Anne Yatco ha invece parlato della "sua" Nobara, un personaggio che ha il coraggio di fare e dire cose che in pochi hanno farebbero. Secondo la doppiatrice, Nobara che viaggia al di fuori degli schemi classici delle ragazze shonen ed è un esempio per tutte le donne.

Infine, Kaji Tang ha espresso la sua opinione su Gojo, un personaggio che ha una patina di onnipotenza. L'aspetto più affascinante di Satoru non è però la sua forza, ma la sua profondità. Egli possiede diversi punti deboli dal punto di vista umano, in quanto a dispetto delle apparenze è la persona più sola dell'opera.