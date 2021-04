Jujutsu Kaisen: le possibili date d'uscita della seconda stagione

A inizio ottobre è cominciata la stagione autunnale del 2020 che ha presentato al pubblico la prima stagione di Jujutsu Kaisen. L'anime di Studio MAPPA con 24 episodi ha da poco concluso la sua messa in onda e il risultato è stato ottimo: Jujutsu Kaisen è stato apprezzato sia dalla critica che dagli appassionati di anime.

Ciò ha contribuito a far scoppiare la Jujutsu Kaisen mania e ora i fan non vedono l'ora di sapere quando arriverà la seconda stagione, con il prosieguo della carriera scolastica di Yuji Itadori e compagni. Un ritorno che però potrebbe essere molto lontano: vediamo quali sono le date più probabili per la seconda stagione di Jujutsu Kaisen.

Inevitabilmente, il ritorno dell'anime è legato a doppio filo con l'arrivo di Jujutsu Kaisen 0 nelle sale giapponesi. Il film prequel debutterà nella prossima finestra invernale, rimanendo quindi per ora senza date. Ciò vuol dire comunque che Jujutsu Kaisen 0 esordirà tra dicembre 2021 e marzo 2022, questo e la produzione non dovesse subire ritardi per la pandemia o per altri motivi.

Ciò porterebbe direttamente alla seconda stagione di Jujutsu Kaisen, verosimilmente composta da altri 24 episodi. Questa potrebbe uscire quindi nella stagione autunnale o invernale successiva al film, ovvero a ottobre 2022 o inizio 2023. Un tempo di attesa quindi molto lungo per gli spettatori di Jujutsu Kaisen e che potrebbero affacciarsi sui nuovi scenari proprio mentre il manga sta per raggiungere la conclusione.