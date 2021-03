Jujutsu Kaisen: tutta la potenza di Satoru Gojo in questo cosplay strepitoso di Hollymolly

Nella stagione autunnale del 2020 è iniziato l'anime di Jujutsu Kaisen, una nuova prova di forza dei ragazzi di Studio MAPPA. Dopo essersi dedicati alla trasposizione di God of High School e aver annunciato di essere gli animatori dell'ultima stagione de L'Attacco dei Giganti, hanno deciso di aggiungere anche il peso massimo di Weekly Shonen Jump.

I personaggi creati da Gege Akutami per il manga sono stati quindi trasposti da Studio MAPPA che non ha certo lesinato sulle attenzioni da dare al progetto. Jujutsu Kaisen è stato un anime acclamato e apprezzato fin da subito, e con l'avanzare degli episodi si sono delineati i personaggi più di spessore. Tra questi a primeggiare c'è Satoru Gojo, lo stregone più potente e che mette più volte in risalto il proprio infinito potere.

Tutti i fan di Jujutsu Kaisen stanno impazzendo per Satoru Gojo e le sue continue dimostrazioni di forza. E per questo in rete sono sempre di più i cosplay a lui dedicati. Nel corso del tempo, Hollymolly ha realizzato davvero tante foto dove veste i panni del personaggio. In basso possiamo vedere diversi post con il cosplay di Satoru Gojo dove si vede la sua forza appena accennata con lo sguardo, ma anche in pose dove sarebbe capace di conquistare chiunque.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Jujutsu Kaisen?