Jujutsu Kaisen: tutta la potenza vocale di Toge Inumaki in un cosplay al femminile

La popolarità di Jujutsu Kaisen cresce sempre di più. Ad ogni episodio trasmesso sulle emittenti televisive giapponesi e su Crunchyroll aumentano anche le vendite del manga, e ciò rende sempre più famosi e presenti i personaggi principali dell'opera nel mondo degli anime e dei manga.

Ormai Jujutsu Kaisen fa sfaceli in Cina e in tutte le altre nazioni in cui è trasmesso, risultando uno degli show più seguiti delle ultime stagioni. E per questo spuntano in rete sempre più cosplay dedicati ai personaggi creati dal mangaka Gege Akutami. Anche se il più rappresentato è Satoru Gojo, insieme al protagonista Yuji Itadori e all'antagonista Ryomen Sukuna, c'è spazio anche per i personaggi minori come Toge Inumaki.

In pochi sanno che Toge Inumaki è apparso molto prima di Itadori nel manga, col volume 0 di Jujutsu Kaisen. Ora però, nel recente arco narrativo dello scambio culturale con la scuola di Kyoto, Inumaki ha mostrato tutta la sua potenza anche nell'anime. Grazie alla cosplayer Miruqi, possiamo vedere come sarebbe Toge Inumaki nella vita vera con un cosplay ma al femminile. Capelli bianchi lunghi, occhi viola e soprattutto i simboli maledetti vicino alla bocca con cui attiva il suo devastante potere.

In basso potete osservare le due foto della cosplayer con il personaggio di Jujutsu Kaisen.