Jujutsu Kaisen e il potere di Megumi: qual è la sua mossa segreta e perché tutti la temono

L'episodio 23 di Jujutsu Kaisen ha messo in scena un'intensa battaglia su tre fronti, con protagonista principale il talentuoso Megumi Fushiguro. Dopo aver visto la puntata, però, è probabile che vi siate chiesti come funzionano i suoi Shikigami e l'espansione di dominio, e soprattutto quale tecnica segreta deve possedere per riuscire a spaventare persino Sakuna.

In questo articolo sveleremo il mistero, ma prima di spiegarvi il funzionamento della sua tecnica segreta vi anticipiamo che saranno presenti diversi spoiler su capitoli del manga non ancora adattati, e che probabilmente non verranno trasposti sino al termine della seconda stagione.

Innanzitutto, la tecnica di Megumi viene ereditata dai componenti della famiglia Zenin, da cui il ragazzo proviene. La tecnica permette all'utilizzatore di evocare un totale di dieci Shikigami a seconda della sua volontà, tutti facenti parte del potere in sé, e quindi non intercambiabili. Una volta sbloccato questo potere l'utilizzatore può evocare a proprio piacimento i cani di giada (bianco e nero), mentre tutti gli altri devono necessariamente essere sconfitti e domati.

Gli Shikigami sono quindi degli animali selvaggi, e all'inizio della storia Megumi li ha invocati uno ad uno e sconfitti con il suo potere e quello dei cani, in modo da poterli evocare in battaglia. Una volta che uno Shikigami muore il suo potere viene trasferito ad un altro, e nel caso in cui tutti e dieci dovessero perdere la vita il potere diventerebbe semplicemente inutile.

La tecnica segreta di Megumi Fushiguro è in realtà uno Shikigami, il decimo. Tutti i possessori del potere degli Zenin infatti possono evocare il "Divino Generale Mahoraga", un'entità che mai nessuno è riuscito a sconfiggere. Il Generale Mahoraga è una creatura dalla potenza offensiva impareggiabile, in grado di adattarsi a qualsiasi attacco nemico guarendo rapidamente. L'unico modo per distruggerlo, quindi, è di attaccarlo continuamente con tecniche sempre nuove, distruggendo il suo corpo prima che questo si adatti, un'impresa letteralmente impossibile sia per gli stregoni che per gli spiriti maledetti.

La mossa finale di Fushiguro consiste nell'invocare Mahoraga, avviando così il rituale per l'ottenimento dello Shikigami e forzando chiunque si trovi vicino a lui a prenderne parte. Essendo Mahoraga virtualmente imbattibile, il risultato sperato è che questo uccida sia Fushiguro che l'avversario, rivelandosi quindi un asso nella manica da utilizzare sono nelle situazioni più disperate.

Tutto chiaro adesso? Fatecelo sapere nei commenti! Per altre curiosità su Jujutsu Kaisen, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla spiegazione del funzionamento del potere di Satoru Gojo e alla rivelazione del vero sapore delle dita di Sakuna!