Jujutsu Kaisen: quali sono i poteri di Ryomen Sukuna reincarnato?

I lettori del manga di Jujutsu Kaisen l'hanno visto finalmente all'opera: lo scontro tra Sukuna e Gojo è passato alla storia, ma lo stregone malefico ha ancora tante carte da giocarsi e quindi non è da sottovalutare. Adesso è ancora al centro dei combattimenti. Ma quanto è forte davvero la forma completa di Ryomen Sukuna?

Innanzitutto, non ci sono soltanto "taglio" e "squarcio", ma sembra che Ryomen Sukuna sia dotato di ben altre abilità. Una testimonianza di ciò è data dal fatto che aprendo una parte del suo potere sia stato in grado di utilizzare le stesse fiamme dello spirito maledetto Jogo. Di conseguenza è lecito pensare che Sukuna abbia un metodo per immagazzinare tanti poteri, oppure che la sua tecnica maledetta principale sia ben diversa da quanto ci si aspetta.

Ma ciò che rende Sukuna in versione completa davvero terrificante è la sua possibilità di utilizzare due braccia e una bocca aggiuntive. Se le due braccia possono effettivamente dare un vantaggio nel combattimento ravvicinato, in realtà per uno stregone possono dare un altro vantaggio, insieme alla bocca. Infatti Sukuna è in grado di applicare incanti alle proprie tecniche maledette rimanendo con due mani libere e rimanendo in grado di respirare a dovere con l'altra bocca, senza quindi affaticarsi o ritrovarsi bloccato.

Questi incanti servono per potenziare i suoi attacchi, che già di suo sono estremamente potenti. Sukuna è quindi davvero terrificante nella sua versione completa, e i protagonisti di Jujutsu Kaisen non possono fare altro che accettare questo divario di potenza e operare diversamente per cercare di batterlo.