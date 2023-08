Jujutsu Kaisen: adesso potrai arricchire i tuoi fogli con questi timbri!

Se hai bisogno di firmare un foglio, di mettere un timbro da qualche parte o semplicemente avete bisogno di aiuto per le vostre esigenze burocratiche... Non c'è da preoccuparti, anche questa volta Jujutsu Kaisen vi aiuterà nella vostra quotidianità!

Sono tantissimi i gadget di cui il franchise Jujutsu Kaisen vanta, nonostante esista da soli cinque anni. Recentemente è arrivato il Funko Pop di Sukuna di Jujutsu Kaisen e ha addirittura collaborato con Dolce&Gabbana in una nuova collezione di moda.

Eppure, nessuno aveva mai visto dei timbri del proprio anime shonen preferito. Un hanko, come viene chiamato in Giappone, può essere molto utile e veloce in diverse situazioni, alcune banche richiedono persino la registrazione di un hanko ufficiale per aprire un conto e condurre altri tipi di transazioni fiscali.

Per i fan di Jujutsu Kaisen, questi hanko saranno davvero essenziali. Sono disponibili ben 38 personaggi della serie ufficiale, tra cui i protagonisti della serie Yuji Itadori, Megumi Fushigoro, Nobara Kugisaki e Satoru Gojo. Sono presenti anche vari antagonisti come Sukuna, lo spirito maledetto che abita nel corpo di Yuji, Suguru Geto e i suoi spiriti maledetti alleati.

C'è addirittura un lotto basato su Jujutsu Kaisen 0 ed esso presenta Yuta Okkotsu e la sua amica d'infanzia, diventata spirito maledetto, Rika Orimoto, insieme ad altri volti familiari.

L'ultima serie di 13 personaggi aggiunti si concentra sulla prima parte della seconda stagione dell'anime, intitolata "Inventario nascosto/Morte prematura". Sebbene questo mini-arco sia durato solo cinque episodi, andati in onda dal 6 luglio al 3 agosto, ha fornito importanti informazioni sul passato travagliato tra Satoru Gojo e Suguru Geto mentre erano ancora degli studenti, insieme all'antagonista Toji Fushigoro, il padre di Megumi.

Tutti i timbri possono essere visionati nella galleria al termine dell'articolo.