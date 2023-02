Jujutsu Kaisen si prende una piccola pausa: ecco quando torna il manga

Jujutsu Kaisen è tra i titoli di punta dell'attuale palinsesto di Weekly Shonen Jump, il magazine settimanale di Shueisha nel quale sono stati serializzati alcuni dei capolavori del genere come ONE PIECE, Dragon Ball e Saint Seiya. Il gioiellino di Gege Akutami, tuttavia, è prossimo ad un'ennesima pausa.

Mentre il web si riempie di teorie in merito al possibile scontro finale di Jujutsu Kaisen, nel frattempo il web è in totale attesa del capitolo 213 che dovrebbe proseguire le vicende dietro il micidiale piano malefico di Sukuna. Purtroppo i lettori dovranno fare i conti per poco con la trama principale dal momento che il sensei ha programmato una pausa imminente.

I primi leak di Weekly Shonen Jump, infatti, hanno riportato la notizia che Jujutsu Kaisen entrerà in pausa dopo il prossimo numero. I fan possono comunque sospirare un sospiro di sollievo visto che lo stop durerà appena una settimana per poi proseguire regolarmente con il capitolo 214 in uscita su Manga Plus il prossimo 26 febbraio. Non è la prima volta che Gege Akutami approfitta di una piccola pausa per rifiatare dai ritmi frenetici della serializzazione.

E voi, invece, vi aspettavate uno stop dopo gli ultimi risvolti? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.