Jujutsu Kaisen: la morte di uno degli antagonisti della serie è vicina?

Il manga di Jujutsu Kaisen ha concluso dei combattimenti più avvincenti nella storia dell'opera. Addirittura, potrebbe essere giunta l'ora per uno degli antagonisti più potenti di sempre. Ma sarà davvero così?

Questa settimana è stato pubblicato il capitolo 243 di Jujutsu Kaisen. Dopo che la lotta fra Sukuna e Satoru Gojo è giunta al termine, l'attenzione del manga si è rapidamente spostata sul combattimento fra Kenjaku e Takaba.

Come sappiamo, Kenjaku ha ormai preso possesso del corpo di Suguru Geto ormai da oltre un anno. Ne ha "rubato" il corpo per poter continuare a vivere e seminare il panico nel mondo.

La lotta fra Kenjaku e Takaba è stata avvincente e allo stesso tempo esilarante e Gege Akutami ha colto l'occasione per omaggiare Yu Yu Hakusho in Jujutsu Kaisen. Al termine di questo "spettacolo", Yuta Okkotsu ha colto l'occasione per cogliere il potente spirito maledetto di sorpresa e tagliargli la testa con un colpo netto.

Dal momento che Kenjaku si è sostituito al cervello di Geto, questo attacco potrebbe essere decisivo. Non è detto che sia morto una volta per tutte: dobbiamo solo aspettare l'uscita del prossimo capitolo per scoprirlo. Vi lasciamo a questa bizzarra teoria dei fan su Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen.