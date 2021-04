Jujutsu Kaisen: presentata una serie di sneaker ufficiali dedicate a Yuji e compagni

La serie di Jujutsu Kaisen sta diventando rapidamente una delle più popolari e seguite nel panorama degli shonen, e la trasposizione animata prodotta dallo studio MAPPA ha portato ad una crescita esponenziale delle vendite del manga, raggiungendo l'incredibile cifra di 45 milioni di copie vendute in tutto il mondo di recente.

In Giappone il successo della serie creata da Gege Akutami è ancora più travolgente, capace di raggiungere anche settori che raramente vengono considerati come opportunità per alimentare ulteriormente la popolarità di un franchise, come quello delle sneaker. Infatti sul sito giapponese Natalie è stata annunciata la collaborazione ufficiale tra Syunsoku e Jujutsu Kaisen per la realizzazione di sei paia di scarpe dedicate ad alcuni personaggi della serie.

La conferma di questa iniziativa è arrivata tramite il post che trovate in calce, dove un'immagine ha anticipato i sei diversi modelli, ciascuno dei quali sarà disponibile ad un prezzo di circa 60 euro. Escludendo le sneaker del protagonista Yuji e di Kento, rispettivamente rosse-arancioni e bianche, i modelli dedicati a Megumi, Nobara, Toge e Gojo sono di base nere e caratterizzate dai diversi colori legati a loro.

