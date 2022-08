Jujutsu Kaisen, presto arriveranno nuove informazioni sulla Stagione 2 dell'anime

Dopo aver conquistato critica e pubblico tra il 2020 e il 2021 con la prima stagione anime e aver infranto i record ai botteghini internazionali con un lungometraggio prequel, Jujutsu Kaisen è pronto per fare il suo grande ritorno. Tra pochissime settimane arriveranno maggiori informazioni sulla seconda stagione animata!

Al Crunchyroll Expo 2022 è stato confermato che la Stagione 2 di Jujutsu Kaisen arriverà nel 2023, ma presto verranno rivelate maggiori informazioni sull'atteso ritorno dell'adattamento dello shonen di Gege Akutami.

Come riportato dai maggiori insider del web il 18 settembre ci sarà un grande annuncio riguardante Jujutsu Kaisen 2. Su questa data pare non ci siano dubbi poiché sarà il giorno in cui in Giappone terminerà il rebroadcast di Jujutsu Kaisen Stagione 1. Dunque, al termine della messa in onda del 24° episodio della prima stagione, verrà trasmesso un programma speciale in cui si parlerà della stagione 2.

Molto probabilmente durante questo evento verrà finalmente rivelata una finestra di uscita, verrà condiviso un trailer o una locandina promozionale. Quel che è sicuro è che Studio MAPPA sta lavorando in grande per Jujutsu Kaisen 2. Nel frattempo, per celebrare il rebroadcast giapponese è stata condivisa una visual che ritrae il trio di studenti del primo anno dell'Istituto di Arti Occulte di Tokyo e ci riporta all'ultimo arco narrativo adattato nella prima stagione.