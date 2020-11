Jujutsu Kaisen, il producer parla del successo dell'anime e del ruolo di Gege Akutami

Secondo i fan giapponesi, Jujutsu Kaisen è il miglior anime autunnale del 2020, un'opinione non troppo distante da quella del pubblico occidentale. Ma a cosa è dovuto questo grande successo? Un produttore di Toho Animation lo ha rivelato ai microfoni di Animedia, parlando anche del ruolo ricoperto dall'autore del manga, Gege Akutami.

"Jujutsu Kaisen è primo nelle tendenze Twitter dopo la trasmissione di ogni episodio", ha dichiarato il producer, "insieme ad altre parole inerenti alla puntata in questione. Il fatto che così tante persone ne parlino mi rende molto felice. È anche sorprendente vedere il numero di visualizzazioni ricevute su YouTube dai video non ufficiali delle due sigle. Ci sono arrivate anche voci riguardanti la trasmissione in occidente, e sembra che l'anime sia molto popolare anche lì. Devo ringraziare ancora una volta il regista Park Sunghoo e il suo team per l'ottimo lavoro svolto, hanno trasformato un grande manga in una grande serie tv".

Successivamente, il producer ha parlato della qualità delle animazioni e del ruolo di Gege Akutami: "Le animazioni sono incredibili, ma non è solo quello. I movimenti della telecamera, le musiche, l'ambientazione... tutti i dettagli su cui lo staff ha lavorato così duramente rendono la serie ottima. Akutami-sensei ha lavorato sulla scena tra Yuji e suo nonno nel primo episodio dell'anime, disegnando gli storyboard e supervisionando il team di produzione. Gli sono molto grato per la sua disponibilità, nonostante sia impegnato nella serializzazione del manga".

Vi ricordiamo che la prima stagione di Jujutsu Kaisen sarà composta da due cour, e che ci accompagnerà fino a 2021 inoltrato. La serie è visibile in streaming legale e gratuito su Crunchyroll, e i nuovi episodi sono disponibili ogni venerdì alle ore 18:45.