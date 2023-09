Jujutsu Kaisen: ecco la promo per l'episodio 7 della seconda stagione!

La stagione 2 di Jujutsu Kaisen ha ufficialmente dato il via all'arco narrativo dell'incidente di Shibuya nell'anime, e ora i fan hanno potuto dare un primo sguardo a ciò che verrà dopo con il promo dell'episodio 7 della nuova stagione!

Dopo alcune settimane di pausa, lo staff dell'anime si è preparato al meglio per ciò che avverrà nelle prossime puntate. La stagione 2 di Jujutsu Kaisen è tornata con i primi passi dell'arco narrativo dell'incidente di Shibuya . Deve ancora dare il via alla grande battaglia, ma il prossimo episodio dell'anime mostrerà il primo vero combattimento dell'arco che aiuta a mettere tutto in movimento.

La stagione 2 di Jujutsu Kaisen ha mostrato la prima fase importante dell'incidente di Shibuya mentre cerca di chiudere il cerchio sul traditore mostrato nella prima stagione della serie. Si è rivelato essere Mechamaru e ora lo stregone Jujutsu sta combattendo per la sua vita sia contro Mahito che contro Geto.

Il video promo di Jujutsu Kaisen Stagione 2 Episodio 7 anticipa l'esplosivo passo successivo di questo combattimento mentre Mahito entra di nuovo in azione per la prima volta dalla prima stagione. Siete in hype per questo momento eccezionale? Il video è disponibile alla visione all'interno dell'articolo.

Jujutsu Kaisen Stagione 2 Episodio 7 si intitola "Evening Festival" e uscirà giovedì 7 settembre in Giappone. Non ci sarà molto da aspettare, dal momento che verrà trasmesso in streaming esclusivamente su Crunchyroll poco dopo. Da qui in poi, l'arco dedicato all'Incidente di Shibuya procederà senza intoppi, per questo motivo non c'è momento migliore per recuperarsi tutte le puntate di JJK (compreso il prequel Jujutsu Kaisen 0).