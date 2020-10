Jujutsu Kaisen: il promo del quarto episodio dell'anime vede Yuji in pericolo

Jujutsu Kaisen è uno degli anime più in voga del momento. Arrivata da poco su Crunchyroll, la serie animata tratta dall'opera di Gege Akutami sta letteralmente facendo innamorare il pubblico, che attende con ansia l'arrivo del quarto episodio.

Sul proprio profilo Twitter, l'utente @IDuckyx ha condiviso la preview della quarta puntata dell'anime di Jujutsu Kaisen. Intitolato "The Curse Womb Must Die", l'episodio vedrà Yuji Itadori e i suoi amici indagare su delle reliquie maledette note come "uteri maledetti", così chiamate per la capacità d'incubare e dare vita a nuove maledizioni.

Nel quarto episodio di Jujutsu Kaisen, dunque, i protagonisti dovranno cercare di fermare gli uteri maledetti prima che possano deporre le loro uova. Tuttavia, queste reliquie sono protette da esseri brutali e il promo emerso in rete mostra Yuji intento a combattere con una di queste creature. Ma il protagonista non sembra essere solo, al suo fianco ci sono Megumi, Nobara e Gojo. Le puntate dell'anime di Jujutsu Kaisen arrivano ogni venerdì in simulcast su Crunchyroll. Il successo della serie animata sta spingendo il manga di Jujutsu Kaisen a vendite record. Merito anche della sigla dell'anime di Jujutsu Kaisen, una delle più creative e originali degli ultimi anni. E voi avete già dato una possibilità a questo nuovo arrivo? Fateci sapere la vostra.