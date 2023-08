Jujutsu Kaisen 2x06: questa promo ci mostra cosa aspettarci dal nuovo arco dell'anime!

Dopo gli elogi dell'autore sulla prima fase della Seconda Stagione di Jujutsu Kaisen, che percorrevano due saghe flashback su Gojo e Geto, è il momento di ritornare al presente e incominciare il nuovo arco: l'Incidente di Shibuya.

Dopo ben 6 settimane l'adattamento animato tratto dal manga di Gege Akutami è ad un punto di svolta, abbandonando il passato e tornando al 2018, pronto finalmente ad affrontare uno degli archi più importanti dell'opera originale. Dopo una pausa che durerà circa due settimane dall'episodio 5, durante le quali verranno proiettati dei recap in Giappone degli eventi di Jujutsu Kaisen 0 e della prima stagione, per far ricordare al meglio ciò che è successo finora al pubblico, il 31 Agosto verrà mandato in onda la sesta puntata della serie, disponibile in streaming per l'occidente su Crunchyroll.

L'arco narrerà delle feroci battaglie di Yuji, Megumi e Nobara contro degli spiriti maledetti che minacciano Tokyo. Questa fase del manga è famosa per essere piena di scontri epici e momenti concitati. Sicuramente una saga molto attesa dai fan della serie, che non vedono l'ora che questa parte venga finalmente animata. La seconda stagione ci ha regalato picchi altissimi finora e pare che questo trend non si interromperà, anzi.

E voi siete curiosi di vedere cosa accadrà? Fatecelo sapere con un commento. Visto che oramai mancano poche settimane al suo arrivo, sentite le parole che il doppiatore di Sukuna ha rilasciato riguardo l'arco dell'Incidente di Shibuya di Jujutsu Kaisen!