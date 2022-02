Jujutsu Kaisen: un prossimo evento presenterà il trailer della Stagione 2 dell'anime?

Il terreno è ormai pronto e fertile per il ritorno dell'adattamento animato di Jujutsu Kaisen. La Stagione 2, presentata ufficialmente solo di recente, è però ancora rimasta nascosta nell'ombra. Sarà l'Anime Japan l'occasione perfetta in cui mostrarsi al pubblico?

Nel 2021 l'opera di Gege Akutami ha fatto incetta di premi, come ad esempio il trionfo di Jujustu Kaisen al Tokyo Anime Award Festival, ma non è ancora finita qui. Come rivelato da Studio MAPPA, nel 2023 arriverà Jujutsu Kaisen 2.

Di questa nuova stagione anime è arrivata tuttavia solamente la conferma ufficiale, e al momento non esistono key visual o trailer promozionali. A breve, ci sarà l'occasione perfetta per mostrare al pubblico quello che è già uno dei più attesi del prossimo anno.

All'Anime Japan, una delle più importanti manifestazioni dell'industria animata giapponese, si terrà un panel dedicato a Jujutsu Kaisen, in cui, per l'appunto, dovremmo assistere alla presentazione di un teaser o di una locandina della Stagione 2. Potrebbe però esserci una sorpresa, ossia la data ufficiale di Jujutsu Kaisen Stagione 2.

A questo panel, parteciperanno i doppiatori originali di Yuji, Megumi, Nobara, Gojo e Geto, ed è dunque praticamente certo che si parlerà della serie anime in lavorazione da MAPPA. In programma il 26 marzo, l'evento sarà incentrato anche su Jujutsu Kaisen 0, il film prequel che ancora primeggia nei botteghini giapponesi, e Jujutsu Kaisen Phantom Parade, videogame per dispositivi mobile di prossima uscita.