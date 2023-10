Jujutsu Kaisen: quale sarà il prossimo passo di Kenjaku dopo QUELLA morte?

Come di recente hanno potuto scoprire gli spettatori di Jujutsu Kaisen 2x09, dietro il corpo di Suguru Geto si nasconde in realtà Kenjaku, uno stregone del passato che riesce ad appropriarsi del corpo e delle capacità delle sue prede sfruttando la sua tecnica maledetta. Ma come reagirà a quella morte?

Kenjaku è un utilizzatore di tecniche maledette che vive da oltre mille anni sfruttando la sua abilità. Questa, gli consente di trapiantare il proprio cervello nel corpo di altri, appropriandosi al contempo dei suoi ricordi e dei suoi poteri. Il suo aspetto originale è al momento sconosciuto, ma non il suo piano. Kenjaku intende creare un mondo dominato dalle maledizioni e dal caos assoluto liberando la vera essenza dell'energia maledetta.

L'ultima apparizione di Kenjaku risale al capitolo 222. Dopo aver ucciso Tengen il villain di Jujutsu Kaisen pare essere rimasto in attesa. Ma per quale motivo non è entrato in azione contemporaneamente a Sukuna? Il motivo potrebbe essere preciso.

Molto probabilmente, Kenjaku è rimasto in attesa per poter approfittare della morte di Satoru Gojo in Jujutsu Kaisen 236. Sebbene il corpo dello Stregone sia stato tagliato in due metà, la sua testa è ancora in buone condizione. Ciò potrebbe bastare a Kenjaku per abbandonare il corpo di Geto e insidiarsi in quello di Gojo, curandosi poi con la tecnica maledetta inversa.

Mentre Sukuna combatte con Hajime Kashimo e Uraume con Hakari, toccherebbe a Yuji Itadori e Yuta Okkotsu impedire a Kenjaku di impossessarsi del corpo del loro maestro. Se davvero Kenjaku dovesse acquisire il controllo di Gojo e delle sue tecniche alleandosi con Sukuna, per il mondo della Stregoneria sarebbe la fine.