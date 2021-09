Jujutsu Kaisen: i protagonisti festeggiano Halloween nella nuova key art ufficiale

Jujutsu Kaisen è diventata in breve tempo una delle serie shonen più seguite degli ultimi anni. Parte del merito va all'ottima trasposizione animata curata dallo studio MAPPA, ora a lavoro sulla pellicola che ripercorrerà gli eventi del capitolo 0, in arrivo il 24 dicembre 2021. Lo stesso team è tornato con una nuova key art, dedicata ad Halloween.

Dopo aver pubblicato uno speciale poster per la stagione invernale, dove Yuji e compagni erano avvolti in sciarpe e cappotti di ogni tipo, i responsabili dell'anime sono tornati a celebrare la serie con l'immagine che potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina. Tutti riuniti in un parco addobbato adeguatamente con palloncini e decorazioni gialle e arancioni, i protagonisti appaiono felici e spensierati, lontani dalle minacce che incombono quotidianamente nell'universo ideato da Akutami.

Un'atmosfera che non si respira molto spesso nell'Istituto di Arti Occulte di Tokyo, e che è stata resa particolarmente bene sia attraverso le reazioni dei diversi personaggi, con Yuji e Megumi impegnati a mangiare, mentre gli altri rivolgono un sorriso ai fan. Una peculiarità della key visual è la presenza nascosta di Sukuna. Yuji e compagni hanno infatti intagliato la zucca ricreando i simboli che contraddistinguono proprio il Re delle Maledizioni.

Ricordiamo infine che un fan ha immaginato come sarebbe Megumi in altri anime, e vi lasciamo alle ultime dichiarazioni di Akutami, riguardo il periodo in cui dovrebbe concludersi il manga.