Jujutsu Kaisen: i protagonisti si mostrano ufficialmente in una nuova key visual

Dopo la chiusura di Demon Slayer e The Promised Neverland, ci sono molti fan e addetti ai lavori che puntano su Jujutsu Kaisen. Il manga di Gege Akutami sta riscuotendo un ottimo successo nei sondaggi della rivista Weekly Shonen Jump e nella vendita dei tankobon. Questi numeri potrebbero schizzare ancora verso l'alto grazie all'arrivo dell'anime.

Jujutsu Kaisen arriverà su Crunchyroll anche in Italia e ciò permetterà ai fan del nostro paese di godersi il prodotto in pari con la trasmissione nipponica e anche gratuitamente, considerata la possibilità di vedere gli episodi anche senza abbonamento. In Giappone lo si definisce già l'erede di Demon Slayer, vedremo con l'anime se i risultati saranno simili.

Per guardare i primi episodi di Jujutsu Kaisen dovremo però attendere ottobre, ma la produzione non lascia gli appassionati a bocca asciutta. Sul nuovo numero di Weekly Shonen Jump è infatti apparsa una key visual inedita di Jujutsu Kaisen dove i protagonisti sono tutti in bella mostra in un'unica pagina. In questo modo possiamo apprezzare i personaggi che faranno più apparizioni in versione anime. È possibile vedere l'immagine nel post in basso alla notizia.

Manca poco all'arrivo del nuovo anime di MAPPA e la speranza è che lo studio sia riuscito a realizzare un prodotto adeguato.