Jujutsu Kaisen: i protagonisti riuniti e pronti per l'inverno nella nuova key visual

L'annuncio di un film dedicato al capitolo prequel di Jujutsu Kaisen ha sorpreso la community di fan dell'opera, soprattutto per la totale assenza dei protagonisti della serie regolare dalla pellicola. Tuttavia Yuji, Nobara, Megumi e gli altri sono tornati al centro della scena grazie a diversi poster realizzati per promuovere delle collaborazioni.

Essendo ambientata circa un anno prima dell'arrivo di Yuji all'Istituto di Arti Occulte di Tokyo, la storia prequel vedrà come personaggio principale Yuta Okkotsu, un giovane ragazzo particolarmente potente e classificato come uno dei quattro Stregoni di grado speciale dalla Jujutsu High. Ciò esclude totalmente gli studenti che abbiamo conosciuto nel corso della prima stagione dell'anime prodotto da MAPPA.

Fortunatamente però la popolarità di Jujutsu Kaisen continua a crescere, e i personaggi principali continuano ad apparire in numerosi progetti, e materiale promozionale nato per pubblicizzare l'apertura di alcuni negozi a tempo, e delle novità per quanto riguarda il merchandise. In particolare è stata promossa la nascita di un pop up store in collaborazione con Marui che a partire dal 9 settembre si sposterà regolarmente tra Hakata, Kobe, Shinuya, Gifu e Aomori.

Per promuovere tale iniziativa è stata realizzata la simpatica key visual che potete trovare in calce, dove i protagonisti sembrano essere pronti per affrontare la fredda stagione invernale, con giacconi e sciarpe di ogni tipo.

