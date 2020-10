Jujutsu Kaisen: i protagonisti sono in serio pericolo, cosa li attende?

Nel terzo episodio della serie animata di Jujutsu Kaisen, gli studenti del primo anno del Jujutsu Tech rafforzano la propria amicizia. Ma questo legame potrebbe essere spezzato da un improvviso e inaspettato evento.

Intitolata "Girl of Steel", la terza puntata di Jujutsu Kaisen vede Itadori, Fushiguro e Kugisaki chiamati ad affrontare una situazione urgente che richiede l'invio di "tre studenti del primo anno del Jujutsu Tech". Ma la nota finale del diario della missione indica che uno di essi morirà.

La squadra, riunitasi nel cuore di Tokyo, viene portata nel luogo di una maledizione da Gojou. Itadori e Kugisaki entrano in un edificio infestato, ma prima di poter procedere Gojou dona a Itadori uno strumento maledetto, un coltello chiamato il Demone del massacro. Il protagonista, inoltre, viene avvertito di non scatenare il potere di Sukuna.

Partiti in missione, i due si dividono per indagare. Presto, Itadori incontra una maledizione, di cui si sbarazza rapidamente sfruttando il suo nuovo strumento. Ma vero obiettivo della missione, secondo quanto affermato da Gojou, è mettere alla prova la determinazione di Kugisaki.



Armata di martello e chiodi, anche la ragazza elimina senza problemi una maledizione. Tuttavia, un altro mostro prende in ostaggio un bambino nascosto nell'edificio. A risolvere la situazione ci pensa Itadori, il quale compare improvvisamente alle spalle della maledizione e salva il bambino. Ma a eliminare l'avversario è Kugisaki, che utilizza la sua tecnica speciale della bambola di paglia.

Dopo aver messo in scena la sconfitta della maledizione, l'episodio si focalizza sul passato della ragazza. Kugisaki è stata separata dalla sua amica Saori e nella speranza di riunirsi un giorno con lei si è unita al Jujutsu Tech per poter vivere a Tokyo. Ma dopo aver finalmente trovato dei nuovi amici, Itadori e Fushiguro, il presagio della missione sembra destinato a sconvolgere ancora una volta la sua vita. Il promo del quarto episodio di Jujutsu Kaisen vede Yuji in pericolo. Ogni puntata dell'anime di Jujutsu Kaisen conterrà scene post-credit inedite.