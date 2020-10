Jujutsu Kaisen: uno dei protagonisti si trova in condizioni critiche

Mentre la serie animata ha letteralmente conquistato il pubblico nonostante gli appena quattro episodi pubblicati, il manga di Jujutsu Kaisen continua spedito con le avventure di Yuji. Ma il protagonista e i suoi amici si trovano in grave pericolo.

Nel corso dell'opera di Gege Akutami, Yuji e la sua squadra hanno affrontato terribili circostanze, ma quello che li aspetta va oltre le loro aspettative. Al termine del capitolo 126 del manga, il protagonista era rimasto inerme dopo che uno dei suoi alleati era stato messo fuori gioco da Mahito. Ma dopo questo tragico evento, un clamoroso colpo di scena avvenuto nel capitolo seguente ha messo in discussione quanto avvenuto.

Nobara Kugisaki sembrava essere in grado di tener testa a Mahito, ma dopo essere stata sfiorata dall'avversario ha cominciato a trasformarsi in un mostro. Rendendosi conto che la sua pelle iniziava a marcire e che ben presto sarebbe divenuta una terribile creazione sottoposta agli ordini di Mahito, Nobara ha preso una decisione drastica.

Dopo l'arrivo di Yuji, la ragazza di colpisce in volto e cade a terra senza vita. Tuttavia, mentre il protagonista manifestava la sua disperazione, il fratello di Akari, Arata Nitta, ha rivelato di poter curare le ferite di Kugisaki. "Diciamo solo che non ha una probabilità dello zero per cento di poter sopravvivere", conferma a Yuji. Mentre il manga vede Kugisaki in fin di vita, nella serie animata di Jujutsu Kaisen i protagonisti sono in pericolo. Per affrontare un temibile rivale, Yuji sprigiona il potere di Sukuna in Jujutsu Kaisen.