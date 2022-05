Jujutsu Kaisen: i protagonisti di Witch Watch diventano stregoni in questo disegno unico

I manga e anime più belli e coinvolgenti inevitabilmente fanno presa su una grande fetta di pubblico. Tra questi ci sono anche persone che nella vita fanno gli illustratori o che si dilettano nell'arte del disegno, quindi non capita raramente che vengano dedicate fan art. Un manga come Jujutsu Kaisen ne ha parecchie del genere.

Un po' più raro però è che sia un altro mangaka a dedicare illustrazioni e tributi a un'altra opera. È ciò che è capitato di recente con Kenta Shinohara, mangaka di Sket Dance e Astra Lost in Space e che ultimamente è tornato su Weekly Shonen Jump con un nuovo manga, Witch Watch. La commedia scolastica con accenni romantici in pieno stile Shinohara ha deciso di fare un crossover con Jujutsu Kaisen.

Il mangaka ha pubblicato un'illustrazione unica dove tre dei protagonisti di Witch Watch vestono i panni degli stregoni. L'ogre Morihito diventa Fushiguro, come si può notare dalla posizione delle mani, il vulcanico tengu Kanshi diventa invece un clone di Yuji Itadori, protagonista di Jujutsu Kaisen, e infine il lupo mannaro Keigo veste i panni di Yuta Okkotsu, protagonista del film Jujutsu Kaisen 0 in arrivo anche in Italia.

Un omaggio sicuramente importante e che certifica quanto Jujutsu Kaisen piaccia anche agli altri autori di manga.