Jujutsu Kaisen: le provocazioni della Maledizione Mahito in un semplice cosplay femminile

Il tanto atteso debutto dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha riportato sotto i riflettori il gruppo di Yuji e compagni ma anche antagonisti già conosciuti in passato, come lo Pseudo-Geto e il suo pericoloso e inquietante alleato Mahito, arrivato nel mondo reale attraverso un cosplay al femminile.

Meritandosi il titolo di maledizione di grado speciale, Mahito è senza ombra di dubbio uno degli antagonisti peggiori e più pericolosi dell’intera opera di Gege Akutami, e l’ha dimostrato non solo al fianco di Kenjaku nel corpo di Suguru Geto, ma anche in qualità di leader del gruppo delle Maledizioni conosciute come Disastri, di cui fa parte insieme a Jogo, Hanami e Dagon. Nonostante abbia l’aspetto di un essere umano, Mahito rappresenta una delle sensazioni negative peggiori provate dalla razza umana: l’odio.

Come conferma lui stesso è grazie all’odio se lui esiste, ed è l’odio la fonte della sua energia maledetta, con la quale spera di riuscire a sterminare l’intero genere umano per rendere libere e dominanti le Maledizioni. Nonostante sia la manifestazione di un sentimento come l’odio, Mahito si diverte moltissimo a provocare gli avversari e combattere, e, come abbiamo visto nello scontro con Kento Nanami, appare visivamente emozionato sul campo di battaglia.

Per onorarlo l’appassionata vokunzul ha voluto vestirne i panni nel semplice cosplay che potete vedere nelle immagini in calce. Le cicatrici e i segni sul volto sono stati ricreati in maniera piuttosto fedele, così come anche l’eterocromia dell’antagonista. Prima di concludere, ecco una spiegazione dettagliata sulla Mutazione Oziosa di Mahito, e ricordiamo che il regista Nishii ha lasciato la produzione dell’anime di Jujutsu Kaisen.