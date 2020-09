Jujutsu Kaisen: pubblicato nuovo trailer prima del debutto della serie

La data ufficiale di uscita di Jujutsu Kaisen, tratto dal manga di Gege Akutami, è il 2 ottobre. Il primo episodio uscirà in simulcast con il Giappone su Crunchyroll. La prima puntata ci farà entrare in questo nuovo mondo, dove un gruppo di liceali dovrà barcamenarsi in un mondo di mostri e maledizioni.

Le serie shonen sono da sempre una grande fetta del mondo anime e manga, e proprio adesso che Demon Slayer e l'Attacco dei Giganti si stanno per concludere, potrebbe essere un buon momento per Jujutsu Kaisen di fare il botto.

Nel nuovo trailer abbiamo potuto vedere immagini mozzafiato dove lo stile di animazione dello studio MAPPA non ci ha assolutamente delusi, e in più abbiamo avuto un assaggio della opening "Kaikai Kitan" della band giapponese Eve, artista che in questo momento gode di grande successo.

Jujutsu Kaisen racconta la storia di Yuki Itadori, un liceale che vive a Sendai insieme al nonno. Nonostante sia un talento dello sport detesta l'atletica, e per questo motivo decide di unirsi al club di ricerca sull'occulto del liceo. Dopo una serie di eventi, i suoi amici del club dell'occulto rompono il sigillo che si trovava su un potente talismano e da quel momento attraggono tutte le maledizioni su di loro.

In Giappone, il manga è diventato in brevissimo tempo una serie molto apprezzata dai lettori di Weekly Shonen Jump, con 8,5 milioni di copie attualmente in circolazione, ad un soffio da Demon Slayer che è al momento uno dei manga in corso più apprezzati.

Manca poco all'inizio di questa nuova avventura, siete emozionati? Se questo trailer non vi basta, vi consigliamo di dare guardare il terzo trailer di Jujutsu Kaisen!