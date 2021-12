Jujutsu Kaisen, la pubblicità di una multinazionale giapponese trasforma Satoru Gojo

Proprio ieri ha esordito nei cinema giapponesi Jujutsu Kaisen 0, incassando più di un miliardo di yen. Il film riprende le vicende dell'omonimo manga di Gege Akutami, e vede protagonista Yuta Okkotsu nel suo primo incontro con lo stregone Satoru Gojo.

Sia il manga che l'anime di Jujutsu Kaisen hanno avuto un incredibile successo nel 2021, e sembra che il film stia calcando le stesse orme. Una famosa multinazionale giapponese specializzata in telefonia mobile e reti internet, la SoftBank, cavalcando l'onda dell'entusiasmo ha mostrato una nuova pubblicità crossover con Jujutsu Kaisen.

Nello spot, pubblicato su YouTube, vediamo il cane mascotte di SoftBank travestito come il sensei Satoru Gojo, con la classica benda a coprire gli occhi. Il cane pronuncerà anche alcune frasi del personaggio tratte da Jujutsu Kaisen 0, ovvero "Espansione del dominio" e "Non preoccuparti, sono il più forte".

La pubblicità della SoftBank serve a commercializzare un app AR di Jujutsu Kaisen, con cui attraverso la fotocamera dello smartphone si potranno vedere in realtà aumentate i personaggi e le ambientazioni di Jujutsu Kaisen 0. Una splendida idea, che potrà far colpo soprattutto sui più piccoli.

Il capitolo 169 di Jujutsu Kaisen è disponibile su Manga Plus da qualche giorno, pieno di azione come ogni shonen che si rispetti. L'opera manga ha venduto tantissimo in Giappone, e chissà se alla fine della proiezione al cinema Jujutsu Kaisen 0 non sarà da meno dell'opera cartacea.