Jujutsu Kaisen, a che punto è il manga e quanto potrebbe mancare alla fine

Sono molte le serie manga di Weekly Shonen Jump sull'orlo del tramonto e tra queste troviamo anche Jujutsu Kaisen. Cominciato nel febbraio del 2018 - risale a qualche mese prima il one shot prequel Jujutsu Kaisen 0 - lo shonen di Gege Akutami è tra i più freschi, ma nonostante ciò l'epilogo incombe sull'avventura di Yuji Itadori.

Con a oggi appena 237 capitoli pubblicati, il dark shonen di Gege Akutami che con Chainsaw Man ed Hell's Paradise – Jigokuraku forma il Dark Trio di Shueisha è ormai prossimo alla conclusione. Risale al Jump Festa 2023 la dichiarazione del sensei Akutami che aveva sciolto ogni dubbio. Jujutsu Kaisen è vicino al finale e la conclusione sarebbe dovuta giungere entro la fine del 2023.

A quasi un anno da quelle parole, Jujutsu Kaisen è ancora in corso d'opera, ma questo forse anche a causa delle numerose pause a cui Akutami ha sottoposto il manga. In quest'ultimo anno la pubblicazione di Jujutsu Kaisen è stata quanto mai incerta, con diversi capitoli brevi, pause dovute a condizioni di salute precarie e disegni non completi.

Nell'estate del 2023 un editor del manga ha però corretto il tiro. Jujutsu Kaisen non finirà in fretta, anche se ormai la storia non potrà essere tirata per le lunghe. L'autore ha scelto di uccidere numerosi personaggi, tra cui una morte che negli ultimi capitoli ha fatto a lungo discutere, e dovrebbero mancare ancora pochi combattimenti al gran finale.

La fine di Jujutsu Kaisen potrebbe arrivare entro il 2024, ma non prima di metà anno. Considerando che ancora non siamo sicuri della morte di QUEL personaggio, che Kenjaku è al momento scomparso nel nulla e che la battaglia con Sukuna è ben lungi dall'essere conclusa a favore dei protagonisti, all'epilogo di Jujutsu Kaisen potrebbero mancare almeno una trentina di capitoli. Dunque, tenendo anche conto delle ipotetiche pause, la serie potrebbe trovare un finale a stagione estiva del 2024 inoltrata.