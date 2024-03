Jujutsu Kaisen, qual è la miglior battaglia dell'arco di Shinjuku?

Akutami è vicino a concludere il proprio manga. Non a caso, è stato persino ufficializzato di recente lo stregone più forte di Jujutsu Kaisen dopo Gojo, a testimonianza della fase finale in cui si trova l'opera. Giunti ormai al climax della storia, qual è stato lo scontro più bello dell'ultima saga? Parliamone nella prossima sezione spoiler!

L'arco di Shinjuku ha dato modo ai fan di approfondire ed apprezzare notevolmente un personaggio che ricopriva un ruolo secondario in Jujutsu Kaisen: Hiromi Higuruma. Questo stregone ha dimostrato di possedere un fortissimo senso di giustizia e un talento sensazionale come combattente. Non a caso, lo scontro di Higuruma e Yuji con Sukuna è tra gli apici dello "Showdown" spettacolare di Jujutsu Kaisen.

L'utilizzo delle Braccia Demoniache da parte del protagonista, l'Espansione del Dominio di Higuruma e la maestosa presenza della Spada dell'Esecutore nel combattimento tengono alta l'attenzione del lettore che accarezza l'idea di vedere Sukuna soccombere, per poi doversi arrendere nuovamente alla forza smisurata del Re delle Maledizioni che prima sbaraglia Yuji e poi toglie la vita ad Higuruma, complimentandosi per le sue notevoli abilità.

Anche Yuta Okkotsu è al centro di una delle battaglie più significative del segmento narrativo finale del manga. Il nemico è, come al solito, Sukuna e i fan non aspettavano altro che di vedere un confronto tra il Re e la Regina delle Maledizioni (Rika) in Jujutsu Kaisen. La tensione che si respira è quasi ineguagliabile e lo scambio di colpi tra i due contendenti è rapido e feroce. Assistere ai momenti di esitazione e difficoltà di Sukuna non ha prezzo ma, al momento, il villain è riuscito a reagire nel momento decisivo e a ferire Yuta prima che riuscisse a salvare Megumi dalla possessione subita.

Il combattimento che difficilmente dimenticheremo è però quello tra Gojo e Sukuna. Il picco di Jujutsu Kaisen è il duello tra la Leggendaria Maledizione e lo Stregone più temibile in assoluto che ha raggiunto livelli di epicità fuori scala e ha colpito duramente il cuore della fanbase quando, ormai certa che Sukuna fosse stato eliminato, ha invece dovuto affrontare la morte dell'amatissimo Gojo.

