Jujutsu Kaisen: qual è il miglior episodio della prima stagione?

In pubblicazione su Weekly Shonen Jump dal 2018, Jujutsu Kaisen si è ritagliato uno spazio sulla rivista, diventando pian piano uno dei manga di spicco. Il manga che ha elementi di Naruto e Hunter x Hunter è poi diventato anche un anime, preparato da Studio MAPPA e trasmesso in 24 episodi tra fine 2020 e inizio 2021.

Sei mesi in cui abbiamo assistito a tutta la forza tecnica e organizzativa di Studio MAPPA, che ha realizzato Jujutsu Kaisen con tutti i crismi, rendendo giustizia al lavoro di Gege Akutami. Ma qual è l'episodio migliore di Jujutsu Kaisen tra i 24 trasmessi?

Su IMDB, gli utenti hanno votato i vari episodi di Jujutsu Kaisen, dando il proprio parere. In tutti i casi si tratta di voti altissimi, con ben tre episodi al secondo posto con una media di 9,6 (l'episodio 12, il 19 e il 24). In prima posizione però secondo gli utenti del database c'è l'episodio 20 di Jujutsu Kaisen, "Non Standard". È stato anche uno degli episodi che ha fatto esplodere la considerazione per l'anime grazie alle ottime animazioni, musiche e a un personaggio come Aoi Todo, tanto forte quanto simpatico e strambo.

Secondo noi, invece, l'episodio migliore di Jujutsu Kaisen è il 19 "Lampo Nero", un altro contrassegnato da ottime musiche, animazioni e scene ad alto impatto. Si tratta in ogni caso di differenze minime e che dimostrano quanto l'anime sia stato sempre ad alti livelli, offrendo un ottimo spettacolo in ogni suo frangente. E invece per voi qual è stato il miglior episodio di Jujutsu Kaisen?