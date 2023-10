Jujutsu Kaisen: qual è il power up che riceverà Itadori? La situazione del protagonista

Gli ultimi eventi del manga di Jujutsu Kaisen sono stati piuttosto cruenti. Con il Girone Mietitore indetto da Kenjaku dopo l'esito della grande faida di Shibuya, il mondo degli stregoni si è trasformato, facendo diventare l'intero Giappone un campo di battaglia. Anche Yuji e gli altri protagonisti sono dovuti scendere in campo per i loro obiettivi.

Le cose non sono andate di certo per il verso giusto: il manga di Jujutsu Kaisen ha regalato molte emozioni con la discesa in campo di Ryomen Sukuna in un corpo nuovo, la morte di vari personaggi e una situazione davvero molto tesa. Sembra che Itadori sia destinato all'infelicità, con il peggio che deve ancora venire. Tuttavia, anche lui deve mettersi in gioco. Ma quando lo farà?

Con la battaglia attualmente in corso che vede impegnati Kashimo e Hakari contro Sukuna e Uraume, sembra che il momento del protagonista si stia avvicinando. Itadori potrà contare su dei power up, ottenuti durante il mese trascorso tra il risveglio di Gojo e la grande battaglia di Shinjuku. Ma quali saranno i power up di Yuji Itadori?

Avendo mangiato gli uteri maledetti rimasti, ovvero i fratelli di Choso, Ezo e Kechizu creati nel corso dei secoli da Kenjaku, è probabile che abbia ricevuto dei poteri che riguardano la manipolazione del sangue. Proprio questi potrebbero rappresentare la tecnica maledetta di Yuji, che finalmente se ne troverebbe una, a meno di non risvegliare anche quella personale.

Non va poi esclusa la possibilità di mangiare l'ultimo dito di Sukuna: avendolo ospitato per tanti mesi, il ragazzo è resistente all'energia malefica del re delle maledizioni e pertanto non dovrebbe subire danni collaterali. Tuttavia, gli effetti di quel dito saranno imprevedibili. In ogni caso, nell'ultima fase di Jujutsu Kaisen ci sarà un Itadori molto più potente di quello passato.