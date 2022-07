Jujutsu Kaisen: qual è il segno di Megumi? Un'analisi zodiacale dello Stregone

Ormai incentrata da mesi sul torneo Culling Game, la serie di Jujutsu Kaisen è passata ad una sequela di scontri e situazioni estremamente violente e pericolose, che hanno riguardato tutti i personaggi principali. In attesa di scoprire se i protagonisti si rincontreranno, cerchiamo di analizzare il giovane Fushiguro dalla prospettiva astrologica.

Nato il 22 dicembre, Megumi è del segno del Capricorno, uno dei segni di terra, contraddistinto per la sua incredibile ambizione e resilienza. Spesso le persone nate sotto questo segno appaiono responsabili, disciplinate, e riescono a mantenere autocontrollo, sebbene il loro pessimismo, e la testardaggine, che li caratterizzano possano sembrare delle debolezze.

Grazie al loro grande senso di indipendenza, i capricorno riescono a raggiungere grandi risultati, ponendo molta attenzione a significativi cambiamenti sia in ambito personale che lavorativo. Sono risoluti, e molti sembrano essere dei leader nati. Sono dei grandi amici, che mettono la lealtà sopra ogni cosa, e in genere preferiscono mostrare il loro affetto più che dichiararlo, tratti che rivediamo decisamente nel personaggio di Megumi, specialmente nel rapporto che ha con Yuji.

Legati agli errori commessi in passato, spesso i capricorno non riescono a perdonarsi, un tratto che vediamo nei continui pensieri di Megumi rivolti verso Tsumiki Fushiguro, la sua sorellastra, e la sua incapacità di proteggerla, in quanto si trova in uno stato comatoso da quando è stata maledetta. Per finire vi lasciamo all’analisi zodiacale di Shoto Todoroki di My Hero Academia, altro Capricorno, e alle considerazioni di MAPPA sul finale della prima stagione di Jujutsu Kaisen.