Jujutsu Kaisen: qual è il segno zodiacale di Yuji e in che modo incide su di lui?

La personalità di Yuji è amata da molti fan di Jujutsu Kaisen, che lo considerano un personaggio confortevole. Possiede molti tratti positivi, ma questi possono anche essere considerati dannosi per se stesso.

Anche se il suo personaggio rende felici i fan, lui deve sopportare molte situazioni tragiche e cupe. Molti dei tratti della personalità di Yuji sono in linea con il suo segno zodiacale. Nato il 20 marzo, questo lo rende un Pesci, uno dei più gentili ed empatici segni dello zodiaco.

I Pesci sono altruisti e generosi, e non esiterebbero ad aiutare i loro cari (o chiunque) nel bisogno. Più spesso che no, pensano agli altri prima che a se stessi. Questa è una delle caratteristiche più notevoli di Yuji in Jujutsu Kaisen.

Prendendo in considerazione l'ultimo desiderio di suo nonno, ad esempio, è determinato a salvare le persone e morire circondato dagli altri, proprio come quest'ultimo gli ha raccomandato. Nonostante non conosca ancora bene Megumi Fushiguro, ha ingoiato il dito di Sukuna per poterlo aiutare, probabilmente non pensando alle gravi ripercussioni che quest'azione avrebbe potuto avere.

Accettare il compito di diventare il contenitore di Sukuna significa per Yuji prendere coscienza del fatto che alla fine morirà una volta che avrà consumato tutte le dita. Si consola sapendo che così facendo aiuterà gli altri e ci saranno meno morti.

Anche quando Yuji era in punto di morte dopo che Sukuna gli aveva strappato il cuore, il suo pensiero primario era il benessere di Megumi, Nobara Kugisaki e Satoru Gojo. Prima del combattimento tra Yuji, Kento Nanami e Mahito, Nanami gli aveva chiesto cosa ne pensava della situazione e la risposta immediata di Yuji fu la tristezza di non poter salvare due persone. Oltre ad essere emotivi, i Pesci sono anche empatici.

Questo è forse il motivo per cui Yuji dà molto valore alla vita e vorrebbe che le persone morissero di una "morte adeguata". Probabilmente è anche il motivo per cui è stato colto alla sprovvista mentre combatteva contro gli umani trasfigurati - inizialmente non aveva il coraggio di ucciderli.

Quando Junpei Yoshino ha iniziato a perdere la testa a causa della morte della madre, Yuji ha fatto tutto il possibile per farlo rinsavire. Ha usato parole confortevoli per tranquillizzare Junpei e gli ha detto che ci sarebbe stato per lui, invitandolo anche a frequentare l'Istituto di Arti Occulte.

Sfortunatamente, queste speranze vengono interrotte quando Mahito esegue la Trasfigurazione su Junpei. Yuji passa allora attraverso vorticose montagne russe emotive e cerca l'aiuto di Sukuna, pregandolo disperatamente di guarire Junpei a scapito di ciò che avrebbe voluto il re delle maledizioni, una decisione più influenzata dal cuore che dalla testa.

A causa della natura gentile ed empatica dei Pesci, sono anche più inclini ad essere sfruttati. Rispetto al resto del cast di Jujutsu Kaisen, Yuji non è esattamente il più intelligente. Sukuna è stato in grado di approfittare di lui mentre erano all'interno del suo Dominio Innato creando un voto vincolante che Yuji ha dimenticato una volta riportato in vita.

Mahito ha anche cercato di approfittare dell'ingenuità di Yuji, pensando che quest'ultimo avrebbe perso il senso di sé dopo aver combattuto gli umani trasfigurati e raggiunto un punto di rottura. I fan conoscono bene questo lato di Yuji e infatti hanno immaginato come questo reagirebbe ad un ritorno di Nobara dopo l'ultima saga di Jujutsu Kaisen.

La vita di Yuji in definitiva è molto complessa e piena di ostacoli, vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di Jujutsu Kaisen su Manga Plus.