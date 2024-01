Jujutsu Kaisen, qual è il trio di studenti Stregoni più forte?

Uno degli elementi centrali e ricorrenti nella narrazione di Jujutsu Kaisen è la presenza di gruppi di studenti che uniscono le loro forze contro i demoni o le minacce di turno. Il primo esempio che viene in mente è il trio di protagonisti Yuji, Megumi e Nobara, ma esistono e altre squadre molto potenti.

Iniziamo da un trio proveniente dalla Kyoto Jujutsu Tech, composto da Todo, Kamo e Mechamaru. Senza dubbio il più potente tra i te per quanto riguarda forza bruta e abilità relative alle tecniche è Todo con la sua Boogie Woogie, dimostratasi incredibilmente utile contro Hanami e Mahito. Purtroppo, la manipolazione del sangue di Kamo è ancora limitata, e Mechamaru deve ancora dimostrare il suo vero potenziale, ma i tre hanno dimostrato di essere un team affiatato quanto pericoloso.

Spostiamoci nella Jujutsu High, precisamente al secondo anno del presente della narrazione, dove un ruolo di rilievo è ricoperto dal trio Maki, Panda e Inumaki. Pur non potendo fare affidamento su nessuna tecnica, Maki vanta un interessante arsenale di armi e strumenti, utili in ogni situazione, mentre Panda col suo Gorilla Mode è semplicemente inarrestabile nel corpo a corpo. A chiudere il cerchio troviamo poi la tecnica maledetta di Inumaki, con la quale riesce a far fare ciò che vuole agli avversari ottenendo un vantaggio impressionante.

Possiamo però constatare una netta superiorità dal punto di vista combattivo nel trio dei protagonisti: Yuji, Nobara e Megumi. I tre hanno dimostrato una crescita invidiabile nel padroneggiare le rispettive tecniche di combattimento, e nello sviluppare un’ottima complicità sul campo di battaglia. Se Nobara riesce a confondere gli avversari con la sua bambola di paglia, e Megumi vanta una delle tecniche più articolate e forti della serie per evocare degli Shikigami, Yuji scatena i propri pugni infliggendo ingenti danni agli avversari grazie al Divergent Fist.

Nessun trio possiede però una forza e sinergia tale da contrastare la squadra formata da Satoru Gojo, Shoko Ieri e Suguru Geto. Satoru Gojo è considerato lo stregone più potente dell’universo di Jujutsu Kaisen, grazie alla tecnica dell’infinito, mentre Shoko Ieiri, stregona di grado speciale, vanta un’abilità innata nell’utilizzo dell’energia maledetta inversa e, di conseguenza, padroneggia alla perfezione la tecnica della rigenerazione e sa guarire gli alleati anche da ferite mortali. Geto ha dimostrato di essere quasi al medesimo livello di Gojo grazie alla sua tecnica della manipolazione delle maledizioni.