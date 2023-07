Jujutsu Kaisen, quando finirà il manga? Ecco cosa sappiamo

Ci sono tanti manga su Weekly Shonen Jump, molti dei quali riescono a ritagliarsi una buona fetta di successo. Ma ce ne sono alcuni che primeggiano sugli altri. Al momento dopo ONE PIECE, vero manga dei record, con un Eiichiro Oda instancabile, a reggere il timone ci sono My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e Black Clover.

Tuttavia, sono tutti manga che sono prossimi alla fine. Ci sarà un momento, tra un anno o due, nel quale Weekly Shonen Jump si ritroverà senza tutte e tre le serie contemporaneamente. Nonostante la sua brevità, anche il manga di Gege Akutami è prossimo alla conclusione, con l'autore che sembra avere le idee abbastanza chiare su quale direzione prendere e su quali saranno i tempi. Quando finirà Jujutsu Kaisen?

Akutami ha dichiarato alla Jump Festa 2023, tenutasi a dicembre 2022, che programmava di far concludere il suo manga nel giro di un annetto. Un orizzonte temporale ben preciso che il mangaka aveva bene in mente da anni, dato che ha messo il punto sul 2023 fin dal 2019-2020 con alcune interviste che facevano ben capire che Jujutsu Kaisen non sarebbe stata una serie lunga.

Tuttavia, al momento, le cose potrebbero non evolversi come atteso: le tante pause che l'autore sta facendo nel corso degli ultimi tempi potrebbero aver rallentato la produzione e, quindi le iniziali attese. Non si tratterebbe quindi di un allungamento di storia, bensì una necessità di stop della serializzazione, e questo potrebbe far slittare il finale di qualche mese. Le parole dell'editor di Jujutsu Kaisen confermano questa ipotesi.

Quindi, tornando alla domanda iniziale, il manga è sì vicino alla conclusione ma potrebbe non terminare entro l'anno. Considerato ciò che è ancora rimasto da raccontare, Jujutsu Kaisen potrebbe terminare agli albori del 2024 o, al più, entro la prima metà. Mancherebbero quindi una quarantina di capitoli per vedere la conclusione dell'opera di Akutami.