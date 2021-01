Jujutsu Kaisen raggiunge quota 20 milioni di copie stampate, vendite incrementate del 235%

Shueisha ha recentemente confermato che Jujutsu Kaisen, manga di Gege Akutami reso famoso in occidente dall'adattamento anime di MAPPA, ha raggiunto un totale di 20 milioni di copie in circolazione tra cartaceo e digitale. Paragonando questi numeri a quelli dello scorso ottobre, è possibile osservare un incremento vendite del 235%.

Per copie in circolazione si intendono le copie stampate e spedite ai rivenditori, o acquistate direttamente dai fan in rete. Il manga contava 8,5 milioni di copie stampate a settembre, poco prima del lancio dell'anime, ed è poi cresciuto a un ritmo pari a circa 2 milioni di copie al mese fino al 16 dicembre 2020, quando Shueisha affermò che il manga contava 15 milioni di copie in circolazione.

Escludendo Demon Slayer, era da tempo che non si osservava una crescita simile in un lasso di tempo così breve, e considerando che tra pochi giorni inizierà il secondo cour dell'anime, è abbastanza probabile che le vendite subiranno un ulteriore incremento. Per il momento l'autore non si è espresso sull'argomento, ma è possibile che arrivi una dichiarazione nelle prossime ore per celebrare il traguardo.

E voi cosa ne pensate? State seguendo la serie? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il manga in Italia è distribuito legalmente da J-Pop Manga, che ne ha già pubblicato i primi 6 Volumi.