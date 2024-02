Jujutsu Kaisen, per quale ragione Yuta Okkotsu è andato in Africa?

Jujutsu Kaisen ha dato vita a personaggi decisamente interessanti. Uno di questi è il protagonista di Jujutsu Kaisen 0, Yuta Okkotsu. Questo stregone ha dimostrato di saper bucare lo schermo più di una volta, elettrizzando i fan. Come mai questo personaggio, ad un certo punto della storia, si è diretto in Africa? Attenzione agli spoiler che seguono!

Tra le varie ragioni per cui Yuta è andato in Africa, c'è stata sicuramente la voglia di allenarsi per acquisire nuove tecniche e diventare più forte. Lo stregone ha la capacità, unica nel suo genere, di replicare le Tecniche Maledette altrui ed è stato spedito in Africa ad addestrarsi con altri stregoni, tra cui un certo Miguel.

Miguel è stato fondamentale per Yuta, grazie alla sua conoscenza del territorio e al suo accordo con Gojo, stretto dopo il loro scontro. Con l'aiuto di Miguel, Yuta è stato in grado di imparare diverse tecniche ed è tornato in Giappone notevolmente potenziato. Durante il periodo in Africa, inoltre, Yuta è riuscito a recuperare Rika, che sembrava essere scomparsa dopo la battaglia contro Geto, e ha ottenuto la "Black Rope", uno strumento del popolo di Miguel che può negare l'Energia Maledetta e che aveva attirato l'interesse di Gojo.

La cosa curiosa è che Yuta Okkotsu è dotato di abilità così speciali dal principio perché Gege Akutami non sapeva che avrebbe continuato Jujutsu Kaisen, che doveva invece essere solo una sorta di miniserie. Per questo motivo ci aspettiamo che possa essere un personaggio decisivo nelle parti finali dell'opera e, infatti, l'attesa per l'uscita di Jujutsu Kaisen 250 è spasmodica.