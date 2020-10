Jujutsu Kaisen: tutti i motivi per cui guardare la serie animata

La serie animata di Jujutsu Kaisen era stata indicata come una delle più promettenti del palinsesto anime autunnale e i primi episodi hanno confermato la bontà dell'opera di Gege Akutami. Ma per quale motivo la visione di Jujutsu Kaisen è assolutamente consigliata? Scopritelo con noi.

Tra uscite come Yashahime: Princess Half-Demon e Dragon Quest: Dai la Grande Avventura, nel palinsesto delle serie animate arrivate questo autunno spicca anche Jujutsu Kaisen, adattamento del manga di Gege Akutami. Con soli due episodi attualmente rilasciati su Crunchyroll, Jujutsu Kaisen ha già conquistato il pubblico e si sta lentamente affermando come una delle opere più promettenti. Ma a cosa è dovuto questo clamoroso successo? Scopriamolo insieme.

Jujutsu Kaisen segue la storia di Yuji Itadori, un liceale che si ritrova a mangiare il dito mozzato di un'entità demoniaca e ottenere dei poteri maledetti per salvare i suoi amici. La prima puntata di Jujutsu Kaisen è un susseguirsi di scene comiche e d'azione, in cui il pubblico ha già potuto apprezzare le premesse dell'opera.

Jujutsu Kaisen è animato da MAPPA, studio giapponese che si sta occupando anche dell'adattamento della quarta stagione di L'Attacco dei Giganti. La qualità dell'animazione, dunque, è di ottimo livello: le scene di combattimento sono fluide, mentre le espressioni facciali dei personaggi sono ben realizzate e curate nei minimi dettagli. Jujutsu Kaisen, al momento, è uno degli anime più belli da "guardare".

Esattamente come in ogni shonen che si rispetti, anche in Jujutsu Kaisen sono presenti un gran numero di combattimenti. Queste fasi sono spettacolari e ricche d'adrenalina, anche grazie ai poteri ereditati dal protagonista Yuji. Ma in Jujutsu Kaisen non ci sono solamente battaglie, l'opera di Gege Akutami è anche ricca di umorismo. I primi due episodi sono letteralmente esilaranti e ricchi di easter egg. Ad esempio, nella seconda puntata di Jujutsu Kaisen Yuji afferma di essere innamorato di Jennifer Lawrence.

Jujutsu Kaisen è il degno erede di opere storiche come Yu Yu Hakusho o Bleach, ma oltre a presentare un liceale che combatte demoni, questa nuova serie aggiunge un tocco del tutto inedito. Yuji, infatti, non combatte solo per difendere l'umanità, ma anche per salvare la sua stessa vita. Infine, visto l'imminente arrivo di Halloween, Jujutsu Kaisen è l'anime perfetto da guardare per gustarsi appieno l'atmosfera oscura di questo periodo dell'anno. E voi lo avete già visto? Fateci sapere cosa ne pensate.